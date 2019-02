کشمیر 1948 سے اقوام متحدہ کاحل طلب مسئلہ ،پرعزم کشمیر ی اپنا حق لینے میں کامیاب ہوں گے ،ڈی جی آئی ایس پی آر

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن)ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ کشمیر 1948 سے اقوام متحدہ کاحل طلب مسئلہ ہے،دہائیوں سے قابض فوج تحریک آزادی کچلنے میں نام ہے ،انشااللہ پرعزم کشمیر ی اپنا حق لینے میں کامیاب ہوں گے ۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈی جی آئی ایس پی آر میجرجنرل آصف غفور نے یوم یکجہتی کشمیر پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ کشمیر 1948 سے اقوام متحدہ کاحل طلب مسئلہ ہے،قابض بھارتی فوج کاظلم وستم کشمیریوں کودبانہیں سکا،میجرجنرل آصف غفور نے کہا کہ بھارتی ظلم سے کشمیریوں کی جدوجہدآزادی مزیدمضبوط ہورہی ہے،کشمیری عوام انشااللہ کامیاب ہوگی۔

واضح رہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن منایا جا رہاہے اور اس موقع پر پاکستان بھر میں عام تعطیل ہے۔

Kashmir remains a long pending unresolved issue on UN agenda since 1948. Decades of atrocities by Indian Occupation Forces have failed to suppress ever strengthening legitimate freedom struggle. Determined Kashmiris shall succeed IA.#KashmirSolidarityDay