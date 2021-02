گوادر کے بعد ایک اور پاکستانی کرکٹ گرائونڈ کی تصاویر انٹرنیٹ پر وائرل ہوگئیں

گلگت (ڈیلی پاکستان آن لائن)گوادر کے خوبصورت کرکٹ گرائونڈ کی تصاویر سامنے آئیں تو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل بھی خاموش نہ رہ سکی اور دنیا کو چیلنج کردیا کہ کسی کے پاس اس سے زیادہ خوبصورت تصاویر ہیں تو شیئرکریں ۔ ابھی گوادر سٹیڈیم کی خوبصورتی کے چرچے چل رہے ہیں لیکن اب پاکستان کے ایک اور کرکٹ گرائونڈ کی تصاویر سامنے آگئیں جس کے بارے میں کہا جارہاہے کہ یہ گراؤنڈ گلگت بلتستان کی وادی نگر میں موجود ہے۔یہ تصاویر وادی ہنزہ سے تعلق رکھنے والے موبائل فوٹو گرافر علیم بیگ نے شیئر کی ہیں۔

یاد رہے کہ گزشتہ دنوں آئی سی سی نے چیلنج کیا تھا کہ گوادر کرکٹ اسٹیڈیم سے خوبصورت سٹیڈیم ہے تو بتایا جائے جس کے بعد بھارتی شہری بھی خاموش نہ رہ سکے اور مختلف تصاویر آئی سی سی کو بھیجنا شروع کردیں لیکن کونسل کے دل میں کوئی تصویر نہ اتر سکی ۔

????️ Show us a more picturesque sports venue than the Gwadar cricket stadium in Balochistan.

We'll wait...

???? @falamb3 pic.twitter.com/lz6nUGr9HH