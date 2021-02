بھارتی اداکارہ گوہر خان نے بھارتی شہریوں کو کھری کھری سنا ڈالیں 

ممبئی ( ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارت کی معروف اداکارہ گوہر خان نے کسانوں کے حق میں آواز بلند کرنے والے عالمی ستاروں پر تنقید کرنے والوں کو کھری کھری سنا دی ہیں ۔

بھارت میں نئے زرعی قوانین کے خلاف گزشتہ کئی ماہ سے کسانوں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے اور کسانوں کے حق میں جہاں بالی وڈ شخصیات کی جانب سے آواز بلند کی جا رہی ہے تو اب وہیں عالمی شخصیات کی جانب سے بھی رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔گزشتہ دنوں پاپ اسٹار ریحانہ اور نوجوان سماجی کارکن گریٹہ تھنبرگ کی جانب سے کسانوں کے حق میں ٹوئٹ کی گئی جس کے بعد متعدد بھارتیوں کی جانب سے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا کہ یہ ان کا معاملہ نہیں ہے اور انہیں اس حوالے سے کچھ نہیں کہنا چاہیے۔اب اسی حوالے سے بھارتی اداکارہ گوہر خان کا ردِ عمل بھی سامنے آیا ہے۔

گوہر خان نے اپنی ٹوئٹ میں ہیش ٹیگ 'بلیک لائیوز میٹر' کا استعمال کرتے ہوئے لکھا کہ یہ بھارت کا معاملہ تو نہیں لیکن اس کی حمایت میں تقریباً تمام تر بھارتی شخصیات نے ٹوئٹ کی تھی۔اداکارہ نے کہا کہ کیونکہ ظاہر ہے تمام جانیں قیمتی ہیں لیکن بھارتی کسانوں کی زندگی سے کسی کو فرق نہیں پڑتا؟۔

#blacklivesmatter ..... oh that was not an Indian matter , but mostly every Indian celebrity tweeted in support . Because obviously All lives should matter ..... but Indian farmers ????? Doesn’t their livelihood matter ?????