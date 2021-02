باکو(ڈیلی پاکستان آن لائن )یوم یکجتہی کشمیر کے موقع پر برادر اسلامی ملک آذربائیجان نے اپنی اہم عمارت کو پاکستانی جھنڈے میں رنگ دیا۔

ترجمان دفتر خارجہ کے آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے آذربائیجان میں پاکستان کے سفیر بلال حئی کی ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے ،جس میں آذربائیجان کے معروف’حیدر الیو سنیٹر‘ کی تصویر پوسٹ کی گئی ہے جس کو پاکستان جھنڈے کے رنگ میں رنگا گیا ہے۔ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ ہم پاکستان اور کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہونے پر آذربائیجان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔

Iconic Heydar Aliyev Center goes green on 5 February to express #Solidarity with #Kashmir.

Thank you Azerbaijan for standing by Pakistan and the people of Occupied Jammu and Kashmir.