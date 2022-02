مودی کی جبر و تشدد پر مبنی فسطائی پالیسیاں بھی کشمیریوں کے حریت کے جذبہ کو کچلنے میں ناکام رہیں: عمران خان مودی کی جبر و تشدد پر مبنی فسطائی پالیسیاں بھی کشمیریوں کے حریت کے جذبہ کو ...

اسلام آباد (ویب ڈیسک) وزیراعظم عمران خان نے یوم یکجہتی کشمیر پر جاری اپنے بیان میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا بھرپور ساتھ دینے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری سے بھارتی بربریت کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔

یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر سوشل میڈیا پر جاری بیان میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ حق خودارادیت کے لیے پاکستان کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے۔

انہوں نے کہا مودی کی جبر و تشدد پر مبنی فسطائی پالیسیاں بھی مقبوضہ جموں و کشمیر میں اہلِ کشمیر کی مزاحمت کی روح کچلنے میں ناکام رہی ہیں۔

Pakistan stands united with our Kashmiri brothers & sisters and committed to their legitimate struggle for self-determination. Modi’s fascist policies of oppression & violence have failed to crush the spirit of the Kashmiri resistance in IIOJK. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) February 5, 2022

مقبوضہ کشمیر میں جنگی جرائم اور نسل کشی جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے، وقت آگیا ہے کہ دنیا بھارت کے زیرِ تسلط مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں، جن میں نسل کشی سمیت انسانیت کے خلاف جرائم اور آبادی کے تناسب میں تبدیلی سمیت جنگی جرائم شامل ہیں اور جو جنیوا کنونشن کی صریح خلاف ورزی ہیں، کا نوٹس لے۔

It is time the world takes notice of India's grave human rights violations in IIOJK which include crimes against humanity, war crimes & genocidal acts as well as the threat of forced demographic change. All these are in complete violation of the Geneva Conventions. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) February 5, 2022

انہوں نے کہا کہ کشمیر میں ایک غیرجانبدارانہ استصوابِ رائے کا اہتمام عالمی برادری کے ذمے ہے، اقوامِ عالم پر لازم ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگوں کی حالتِ زار اور ہندوستانی ریاست کے ظالمانہ عسکری قبضے سے آزادی و نجات کی ان کی ناقابلِ اعتراض و انکار خواہش کو نظرانداز نہ کریں۔

It is the international community's responsibility to ensure an impartial plebiscite in Kashmir. The world must not ignore the plight of the people of IIOJK and their undeniable desire to free themselves from the Indian state's draconian military occupation. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) February 5, 2022