بھارت میں حجاب پہننے پر تعلیمی اداروں میں داخلے پر پابندی کا معاملہ، کانگریس رکن بھی احتجاج میں پہنچ گئیں

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بھار ت کے مختلف شہریوں میں حجاب پہننے پر مسلمان طالبات پر تعلیمی اداروں میں داخلے پر پابندی لگادی گئی ہے۔

مسلمان طالبات پر اس پابندی کے خلاف مختلف تعلمی اداروں کے باہر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ّآج کانگریس کی رکن اسمبلی کنیز فاطمہ بھی مظاہرے میں شریک ہوئیں ،انکا کہنا تھا کہ جب میں حجاب میں اسمبلی جاسکتی ہیں تو طالبات بھی حجاب میں تعلیمی اداروں میں جاسکتی ہیں۔

In Kalburgi, Congress MLA Kaneez Fathima led protests to support the right to wear Hijab. As she wears hijab to the Assembly, students can wear it class too, she said. ⁦@TheQuint⁩ pic.twitter.com/R8IvVbvN0v