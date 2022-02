شاداب خان کے چھکے نے اے بی ڈویلئیرز کی یاد دلا دی ، ویڈیو دیکھیں

UNBELIEVABLE BATTING ????

Shadab Khan channels his inner @ABdeVilliers17 to nail this for six ????

???? WATCH HD Live Stream ➡️ https://t.co/hA5KCeM5TF#HBLPSL #JubileeLife #Insurance #PSL7 #FantasyTeamBanao #IUvLQ pic.twitter.com/7ITrlNPdsr