ترک صدر اوران کی  اہلیہ  اومی کرون میں مبتلا ،عمران خان نے پیغام جاری کردیا

بیجنگ (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان نے کورونا وائرس کی قسم اومی کرون میں مبتلا ترک صدر اور ان کی اہلیہ کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا "مجھے ابھی ابھی برادرم رجب طیب اردوگان اور محترمہ ایمینہ اردوگان میں کوروناء وباء کی نئی قسم اومیکرون کی تشخیص کا علم ہوا ہے۔ میں، میری حکومت اور عوامِ پاکستان ان کی شفائے کاملہ و عاجلہ کیلئے دعاگو ہیں۔"

خیال رہے کہ ترک صدر اور ان کی اہلیہ نے کورونا کی علامات ظاہر ہونے کے بعد آج اپنا ٹیسٹ کرایا تھا جو مثبت آیا ہے۔ دونوں میاں بیوی میں کورونا کی معمولی علامات ہیں اور وہ گھر سے ہی سرکاری کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔

I just learnt that my brother Recep Tayyip Erdogan, President of Turkey and Madame Emine Erdogan tested positive for Covid-19 Omicron. On behalf of our government, the people of Pakistan and on my own behalf I wish them a swift and complete recovery.