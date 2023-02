راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)عسکری قیادت نے یوم یکجہتی کشمیر پر کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو خراج تحسین پیش کیا۔

ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یوم یکجہتی کشمیر پر جاری بیان میں کہاگیاہے کہ بہادر کشمیری عوام یو این کی قرار دادوں کے مطابق حق خودارادیت کیلئے جدوجہد کر رہے ہیں ،بھارتی مظالم کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبا نہیں سکتے۔

CJCSC, Services Chiefs & AFs of Pakistan pay tribute to the indigenous freedom struggle of brave Kashmiris for their right to self-determination as per UN resolutions & aspirations of people of Kashmir. No amount of HRV / atrocities can suppress the spirit of Kashmiris 4 freedom