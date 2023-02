نسیم شاہ کو بلوچستان پولیس کا اعزازی ڈی ایس پی بنادیا گیا

کوئٹہ (ویب ڈیسک) پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر نسیم شاہ کو بلوچستان پولیس کا خیر سگالی سفیر مقرر کردیا گیا۔

بلوچستان پولیس کی جانب سے نسیم شاہ کو پولیس کا اعزازی ڈی ایس پی بنادیا گیا۔ اس حوالے سے تقریب کا انعقاد آئی جی بلوچستان پولیس آفس کوئٹہ میں ہوا جس میں نسیم شاہ کو باضابطہ طور پر پولیس کی وردی پہنائی گئی اور رینکس بھی لگائے گئے۔

Honored to be appointed as the Goodwill Ambassador of Balochistan Police. #BalochistanPolice pic.twitter.com/hFlZZ3IKNG