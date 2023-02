سابق صدر پرویز مشرف کے انتقال پر چینی سفارتخانے کا بیان بھی آگیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق صدر پرویز مشرف کے انتقال پر چینی سفارتخانے نے بھی تعزیتی پیغام جاری کردیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر چینی سفارتخانے اپنے ٹوئٹ میں کہاہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کے انتقال پر دلی تعزیت کرتے ہیں ، چینی سفارتخانے کا اپنے بیان میں مزید کہناتھاکہ مرحوم صدر چین کے عظیم دوست تھے ، پاک چین دوستی، تعاون میں پرویز مشرف کی عظیم خدمات کو چینی عوام ہمیشہ یاد رکھیں گے۔

We would like to express our heartfelt condolences to the passing away of former president Pervez Musharraf. His Excellency was a great friend of China. His great contribution to China Pakistan friendship and cooperation will always be remembered by the Chinese people.