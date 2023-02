نمائشی میچ، افتخار احمد نے وہاب ریاض کو چھ گیندوں پر 6 چھکے جڑ دیئے 

کوئٹہ (ڈیلی پاکستان آن لائن ) کوئٹہ کے بگٹی سٹیڈیم میں کھیلے گئے پاکستان سپر لیگ 8 کے نمائشی میچ میں افتخار احمد نے وہاب ریاض کی 6 گیندوں پر 6 چھکے لگا دیے۔

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے آل راو¿نڈر بلے باز افتخاراحمد نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی طرف سے 94 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی، میچ کے آخری اوور میں افتخار نے وہاب ریاض کو 6 چھکے لگائے۔

افتخار احمد کے 6 چھکوں کے بعد ’افتی مینیا‘ ٹوئٹر پر ٹرینڈ کر نے لگا ، اورشائقین کرکٹ کی جانب سے بلے باز کو خوب سراہا جارہاہے۔

#IftiMania with 6 sixes in an over ????pic.twitter.com/Ltbqh14kZ1