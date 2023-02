فرسٹ کزن کی بطور ڈی سی لاہور تعیناتی کی خبریں، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا موقف آگیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے واضح کیا ہے کہ انہوں نے اپنی فرسٹ کزن کو ڈپٹی کمشنر (ڈی سی) لاہور تعینات نہیں کیا۔

نجی ٹی وی جی این این نے خبر دی تھی کہ ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی کا تبادلہ کرکے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی فرسٹ کزن کو ڈی سی لاہور تعینات کردیا ہے۔ اس خبر کی وضاحت کرتے ہوئے محسن نقوی نے ٹوئٹر پر جاری ایک بیان میں کہا کہ نئی ڈی سی رافعہ حیدر نہ تو ان کی کزن ہیں اور نہ ہی ان کی اہلیہ کی کزن ہیں۔ رافعہ حیدر بلا شبہ ایک اچھی آفیسر ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر جی این این اپنی خبر درست کرلیتا ہے تو وہ اس کو سراہیں گے۔

Rafia Haider is not my cousin nor my wife’s first cousin . Will appreciate if GNN can make this correction . She is a good officer indeed pic.twitter.com/atMFwjApOA