6 چھکے کھانے سے پہلے وہاب ریاض نے ٹی ٹوئنٹی باؤلرز کو کیا مشورہ دیا تھا؟

میچ سے قبل ایک ویڈیو میؒں وہاب ریاض نے کہا تھا کہ ایک باؤلر ہونے کی حیثیت سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی سٹرینتھ اور کمزوری کیا ہے، اگر آپ پاور پلے میں باؤلنگ کر رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے ، مڈل اوورز میں کیسی گیند بازی کرنی چاہیے، ڈیتھ اوورز میں صورتحال کے مطابق باؤلنگ کرنی چاہیے۔ان کا کہنا تھا کہ یہ ساری باتیں آپ کو کھیل کرتجربے کے ساتھ پتہ چلتی ہیں، میں باؤلنگ کے دوران چیزوں کو سادہ رکھتا ہوں۔انہوں نے مزید کہا تھا کہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں باولرز کو سکور پڑتا ہے لیکن باؤلرز کو اپنی گیم کو نہیں بھولنا چاہیے جس کی وجہ سے کامیابی ملی۔میں ہمیشہ اپنی گیم کے مطابق باؤلنگ کرتا ہوں۔

