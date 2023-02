پاکستانیوں کو ہمیشہ دہشت گرد کے طور پر دکھا یا جاتا ہے ، اسلامو فوبیا حقیقی مسئلہ ہے، جمائما سمتھ کابڑا بیان پاکستانیوں کو ہمیشہ دہشت گرد کے طور پر دکھا یا جاتا ہے ، اسلامو فوبیا حقیقی ...

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیر اعظم عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ سمتھ نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کو ہمیشہ دہشت گرد یا خود کش بمبار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور یا دکھایا جاتا ہے، مسلمانوں کی بہت کم مثبت تصویر دکھائی جاتی ہے، میرے خیال میں اسلامو فوبیا ایک حقیقی مسئلہ ہے۔

ایک انٹر ویومیں ان کا کہنا تھا کہ میرے بیٹوں قاسم اور سلیمان کو ایئرپورٹس پر طویل انتظار کرنا پڑتا ہے، ان سے غیر معمولی پوچھ گچھ کی جاتی ہے کیونکہ ان کے نام انگلش نہیں ہیں جب کہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے۔انہوں نے کہا کہ فلم ’وٹس لو گاٹ ٹو ڈو ود اٹ‘ (What’s Love Got To Do With It) کسی حد تک ان کی ذاتی زندگی سے متاثر ہے اور یہ وہ وقت ہے جو انہوں نے اپنے سابقہ خاوند عمران خان کے ساتھ لاہورمیں گزارا تھا جو کم و بیش 10 سال پر محیط تھا۔