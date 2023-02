وہاب ریاض کو 6چھکے مارنے کے بعد افتخار احمد کا بیان سامنے آگیا

کوئٹہ(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان سپر لیگ کے کوئٹہ کے بگٹی سٹیڈیم میں کھیلے گئے نمائشی میچ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے مڈل آرڈر بیٹر افتخار احمد نے اننگز کے آخری اوور میں وہاب ریاض کو 6 گیندوں پر 6 چھکے مار کر اپنی ٹیم کا سکور 184 رنز تک پہنچایا اور جیت میں اہم کردار ادا کیا۔نمائشی میچ میں سرفراز الیون نے بابر اعظم الیون کو دلچسپ مقابلے کے بعد 3 رنز سے شکست دی جس میں افتخار احمد کے ناقابل شکست 94 رنز کی جارحانہ اننگز بھی شامل تھی۔

میچ کے بعد مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر افتخار احمد کا کہنا تھا کہ وہاب ریاض بھائی بہت اچھے اور لیجنڈ کھلاڑی ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ کرکٹ مزاحیہ گیم ہے اور جس دن جس پر اللہ مہربان ہوتا ہے ،وہی اس کا دن ہوتا ہے۔افتخار احمد نے مجھے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے لیے اس اننگز پر فخر ہے اور کوئٹہ میں نمائشی میچ کے انعقاد پر نجم سیٹھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

#SpiritofCricket - @WahabViki Bhai you are love and a legend. Cricket is a funny game & jis pe jis din Allah mehrebaan hota hai, wahee uska din hota hai. ???????? pic.twitter.com/HGXxkmCp2R