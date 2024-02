علی ظفر نےپی ایس ایل سیزن 9 کے ترانے کا نام بتا دیا 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن ) عالمی شہرت یافتہ پاکستانی گلوکار علی ظفر نے ایچ بی ایل پی ایس ایل (پاکستان سُپر لیگ) کے سیزن 9 کے ترانے کا نام بتادیا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق ہر سال کی طرح، 2024 کے بھی پی ایس ایل کا میلہ سجنے والا ہے جس میں چند دن باقی ہیں، پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ایونٹ کی تیاریاں جاری ہیں جبکہ شائقین اس سیزن کے ترانے کا انتظار کررہے ہیں۔شائقین کرکٹ کے انتظار کو ختم کرتے ہوئے علی ظفر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر پی ایس ایل کے ترانے کے حوالے سے پوسٹ جاری کی ہے۔

علی ظفر نے پاکستان سُپر لیگ کے آفیشل ایکس اکاؤنٹ کی پوسٹ ری ٹوئٹ کی جس میں ترانے کی دُھن تھی اور ساتھ ہی پوسٹ پر لکھا تھا کہ ‘جب مقابلہ ہو ٹکر کا تو کُھل کے کھیل”ْ۔

So this time it’s about playing and living fearlessly and so I wrote …. “KHUL KE KHEL” ✨ Get your dancing shoes ready !



