گریمی ایوار ڈ میں 3 ایوارڈ جیتنے والاریپر تقریب کے دوران ہی گرفتار

لاس اینجلس (ڈیلی پاکستان آن لائن)گریمی ایوار ڈ میں 3 ٹرافیاں جیتنے والے معروف امریکی ریپر اور ایکٹیوسٹ کلر مائیک کو پولیس نے گریمی ایوارڈز کی تقریب سے گرفتار کرلیا۔

ہالی ووڈ رپورٹر کرس گارڈنر نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں دیکھا گیا کہ لاس اینجلس پولیس کلر مائیک کو گرفتاری کے بعد تقریب سے باہر لے کر جا رہی ہے۔

Breaking: Rapper Killer Mike has been taken away in handcuffs in https://t.co/aF2yiyTHol arena after winning 3 #Grammys during telecast (Best Rap Song and Best Rap Performance for “Scientists & Engineers,” Best Rap Album for Michael) “Free Mike” someone shouts as he walks past. pic.twitter.com/4epfmzqMt8