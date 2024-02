اکشے کمار نے گلوکاری کے میدان میں قدم رکھ دیا

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ سپر اسٹار اکشے کمار نے اپنے گانے ’شمبھو‘ کے ساتھ گلوکاری کے میدان میں قدم رکھ دیا۔

ہندو مت کے گیت کو گانے کیلئے اکشے کمار کا ساتھ سدھیر یدھونشی اور وکرم منٹروز نے دیا ہے ۔

’شمبھو‘ کو ہندو تہوار ’مہا شیواتری‘ سے ٹھیک ایک ماہ قبل ریلیز کیا گیا ہے تاکہ تہوار کے دوران لوگوں کی توجہ حاصل کی جاسکے۔

Our divine tribute, #Shambhu, is here for all to experience! ????



#ShambhuOutNow -->https://t.co/1hYf0QERmt pic.twitter.com/qOyr4Hfsdd