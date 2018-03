امریکہ نے پاکستان پر اب تک کا سب سے تشویشناک ’حملہ ‘کردیا

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن )امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کو مذہبی آزادی کی شدید خلاف ورزیوں سے متعلق ایک خاص واچ لسٹ میں شامل کیا ہے۔امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ مذہبی آزادی کے بین الاقوامی قانون کے تحت خصوصی تشویش کے باعث 10 دیگر ممالک کی ازسرنو درجہ بندی کی گئی ہے۔

امریکا نے پاکستان کو مذہبی آزادی کی مبینہ سنگین خلاف ورزی کرنے والے ممالک سے متعلق خصوصی واچ لسٹ میں بھی شامل کردیا ہے ۔غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ نے مجموعی طور پر 10 ممالک کو واچ لسٹ میں شامل کیا ہے۔اس فہرست میں پاکستان کے علاوہ شمالی کوریا، ایران، ارٹریا، چین، برما سوڈان، سعودی عرب، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کو شامل کیا گیا ہے۔

لائیو چینلز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں

Breaking: U.S. STATE DEPARTMENT RE-DESIGNATES 10 COUNTRIES AS COUNTRIES OF CONCERN UNDER INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM ACT



U.S. STATE DEPARTMENT ALSO PLACES PAKISTAN ON SPECIAL WATCH LIST FOR SEVERE VIOLATIONS OF RELIGIOUS FREEDOM - Reuters