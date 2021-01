'عالمی برداری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لے' وزیراعظم کا 'یوم حق خوداردیت' کےموقع پر پیغام 'عالمی برداری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لے' وزیراعظم ...

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم عمران خان نے کشمیریوں کے یوم حق خوداردیت کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ عالمی برداری کو چاہیے بھارتی پیشہ ور فورسز کے ذریعہ بے گناہ کشمیری مردوں ، خواتین اور بچوں کے خلاف معافی کے ساتھ ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیوں پر بھارت کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق 'حق خوداردیت' دلوانے کے وعدےپر عملدرآمد کرائے۔

وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ 05 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ نے ایک غیرجانبدارانہ رائے شماری کے ذریعے جموں وکشمیر کے عوام کے حق خودارادیت کی ضمانت دی۔ ہم اس دن کو اقوام متحدہ اور اس کے ممبر ممالک کو کشمیری عوام کے ساتھ ان کی ادھوری وابستگی کی یاد دلانے کے طور پر مناتے ہیں۔

وزیراعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ 70 برس کے ہندوستان کے وحشیانیہ رویئے کا سامنا کرنے کے باوجود کشمیریوں کی نسل درنسل اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت کیے گئے حق خودارادیت کے فیصلے پر ڈٹ کر کھڑے ہیں۔

وزیراعظم عمران خان نے عالمی برادری سے مطالبہ کرتےہوئے کہا کہ جدید تاریخ کے ایک انتہائی ظالمانہ، غیر انسانی اور غیرقانونی قبضے سے آزادی کی جدوجہد میں پاکستان آزادنہ طور پر اپنے کشمیریوں بھائیوں کےساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔

خیال رہے آج 05 جنوری کو دنیا بھر میں بسنے والے تمام کشمیری یوم 'حق خوداردیت' منارہے ہیں، آج ہی کےد ن 05 جنوری 1949اقوام متحدہ میں کشمیریوں کو حق خوداردیت دینے کے لیے قرارداد پیش کی گئی تھیں۔

On 5th January 1949, the United Nations guaranteed the right to self-determination for the people of Jammu and Kashmir through an impartial plebiscite. We observe this day as a reminder to the UN & its member states of their unfulfilled commitment to the Kashmiri people. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) January 4, 2021

We call on the international community to take action against the well-documented human rights violations being committed with impunity by Indian Occupation forces against innocent Kashmiri men, women & children; & to ensure Kashmiris get their right to self determination. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) January 4, 2021

Despite suffering 73 years of brutal Indian Occupation, generation after generation of the Kashmiri people remain steadfast in the demand for their inalienable right to self determination as guaranteed to them under the UN Charter and by the UNSC. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) January 4, 2021