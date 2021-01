" یہ نانی بننے کی خوشی اور لطف ہے، شکر الحمداللہ" مریم نواز کے نواسی کیلئے خریدے گئے چپس کھاتے پرویز رشید کی تصویر وائرل

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز نے بہالپور سے لاہور واپسی کے دوران خصوصی طور پر رک کر اپنی نواسی کیلئے چیزیں خریدیں۔

سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو میں میں دیکھا جاسکتا ہے کہ مریم نواز ویڈیو کال پر اپنی نواسی سیرینا سے بات کررہی ہیں اور انہیں کھلونے دکھا رہی ہیں۔

مریم نواز نے اس ویڈو پر لکھا کہ یہ نانی بننے کی خوشی اور لطف ہے، شکر الحمداللہ۔

کچھ دیر بعد مریم نواز نے سینیٹر پرویز رشید کی گاڑی میں بیٹھے تصویر شیئر کی جس میں وہ چپس کھاتے دکھائی دے رہے ہیں۔

Hungry Parvez Uncle eating the things I got for Serena ???? pic.twitter.com/N8xGeMYbTc