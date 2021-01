” میشا شفیع کا نام سن کر آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے ؟ “ مداح کے سوال پر علی ظفر نے ایسا جواب دیدیا کہ ہر کوئی سوچ میں پڑ گیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )بین الاقوامی شہرت یافتہ گلوکار علی ظفر اور مقامی گلوکارہ میشا شفیع کے درمیان جنسی ہراسانی سے متعلق الزامات کا معاملہ عدالت میں ہے جس کا فیصلہ آنا باقی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق علی ظفر نے ٹویٹر پر مداحوں کے سوالات کے جوابات دینے کیلئے ” آسک علی ظفر “ کے نام سے خصوصی سیشن کیا جس میں مداحوں نے میشا شفیع سے متعلق بھی سوالات پوچھے جس کا جواب انہوں نے نہایت ہی چالاکی سے دیاہے ، وہ کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ گئے ۔

مظہر نامی صارف نے علی ظفر سے سوال کیا کہ ” جب آپ میشا شفیع کا نام سنتے ہیں توان کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے ؟“ ۔ صارف کے سوال کو علی ظفر کی جانب سے ان دیکھا نہیں کیا گیا بلکہ انہوں نے نہایت چالاکی کے ساتھ جواب دیتے ہوئے اپنے پرانے گانے ” چل دل میرے ، چھوڑ یہ پھیرے ، دنیا جھوٹی لوگ لٹیرے “ کا لنک شیئر کر دیا ۔ علی ظفر کا یہ گانا دراصل دنیا میں لوگوں کے رویوں اور لالچ پر مبنی ہے ۔

علی ظفر نے سوال و جواب کے سیشن کے دوران مداحوں کو خوشخبری سناتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ مستقبل میں بلوچی اور سندھی گانے کے بعد اب جلد ہی پشتومیں گانا ریلیز کریں گے جس کی تیاری ہو چکی ہے اور ویڈیو پر کام جاری ہے۔

ایک خاتون مداح نے علی سے سوال کیا کہ کیا ان کی اہلیہ کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے؟ اور انہوں نے اسے کیسے تلاش کیا، وہ واقعی بہت خوبصورت ہیں اور کیا ان دونوں کی محبت کی شادی ہے؟۔خاتون کے جواب دیتے ہوئے علی ظفر نے بتایا کہ ان کی اہلیہ لاہور میں ہی پیدا ہوئیں اور ان دونوں کی محبت کی شادی ہے، ان کے اور اہلیہ کے درمیان اس وقت محبت شروع ہوئی جب گلوکار پورٹریٹ بناتے تھے اور وہ ان سے اپنا اسکیچ بنوانے آئی تھیں۔

No, she was born in Lahore. It was a love marriage indeed. We met when she came to get her sketch made when I used to make portraits for a living.