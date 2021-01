پی ایس ایل 6 کیلئے پلاٹینم کیٹیگری میں شامل غیر ملکی کھلاڑیوں کا اعلان ہو گیا، کرس گیل شامل ہیں یا نہیں؟

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے چھٹے ایڈیشن کیلئے پلاٹینم کیٹیگری میں شامل کئے گئے غیر ملکی کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا ہے جن میں سے چند کھلاڑی مختلف وجوہات کی بناءپر مخصوص وقت کیلئے دستیاب ہوں گے۔

تفصیلات کے مطابق کرس گیل، لینڈل سیمنز، کارلوس بریتھ ویٹ، ایوین لوئس، ڈوین براوو، کرس جارڈن، ایلکس ہیلز، معین علی، ڈیوڈ ملان، ٹام بینٹن، کولن انگرام، عمران طاہر، ریلی روسو، ڈیوڈ ملر، ریسی وینڈرڈوسن، ڈیل سٹین، مورنی مورکل، کرس لین، تھیسارا پریرا، ایسورو اوڈانا، راشد خان، محمد نبی، مجیب الرحمان، مستفیض الرحمان اور سندیپ لامی چانے کو پلاٹینم کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے۔

✨Platinum Pachees ✨

The six franchises will now be making key trade and retention decisions before the #HBLPSLDraft, with each team allowed a maximum of eight retentions ahead of the Draft.

Who are your top picks from the Platinum Players roster? #HBLPSL pic.twitter.com/aQXaZOVwwx