کورونا وائرس میں مبتلا پاکستانی ویمن ٹیم کی سابق کپتان ثناءمیر کا پہلا بیان سامنے آ گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) کورونا وائرس میں مبتلا پاکستانی ویمن ٹیم کی سابق کپتان ثناءمیر نے اپنی صحت یابی کیلئے دعا کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق ثناءمیر کا کوروناوائرس ٹیسٹ مثبت آیا ہے اور معمولی علامات ہیں جس کے بعد انہوں نے قرنطینہ اختیار کر لیا ہے جبکہ وہ آج اپنی 35 ویں سالگرہ بھی منا رہی ہیں۔ ثناءمیر نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا ہے کہ سالگرہ کی مبارکباد اورصحت یابی کی دعا کرنے والوں کا شکریہ، میرا کوروناوائرس ٹیسٹ مثبت آیا ہے اور معمولی علامات ہیں لیکن میرے رابطے میں رہنے والے تمام افراد کا کوروناوائرس ٹیسٹ منفی آیا ہے۔ انہوں نے کورونا وائرس سے بچاؤ کیلئے عوام سے اپیل کی ہے کہ ماسک کا استعمال کریں، جس سے آپ اپنا اور دوسرے کا خیال رکھ سکتے ہیں۔

Thank you for all your wishes and prayers for my birthday and recovery. I have tested positive and only have mild symptoms for now. Informed the people who were in close contact, all are negative till now Alhamdulillah. Keep wearing the mask, the act may protect you and others.