بھارتی فضائیہ کا مگ 21 پاکستانی سرحد کے قریب گر کر تباہ

جے پور (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی فضائیہ کا ایک اور مگ 21 طیارہ گر کر تباہ ہوگیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق انڈین ایئرفورس کا مگ 21 ریاست راجستھان میں پاکستانی سرحد کے قریب سورت گڑھ میں گر کر تباہ ہوا۔ طیارے نے پرواز بھرتے ہی آگ پکڑلی اور دیکھتے ہی دیکھتے نیچے آگرا۔ طیارہ گرنے سے پہلے ہی پائلٹ نے کامیابی کے ساتھ ایجیکٹ کرلیا جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔

بھارتی فضائیہ کے مطابق حادثے کی وجوہات کے تعین کیلئے کورٹ آف انکوائری تشکیل دے دی گئی ہے۔

During a training sortie in the western sector, a MiG-21 Bison aircraft experienced a major technical malfunction this evening. The pilot ejected safely at about 2015 hrs. There is no loss of life. An Court of Inquiry has been ordered to ascertain the cause of the accident.