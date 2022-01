آئی سی سی ایوارڈز، کرکٹر آف دی ائیر کے  انتخاب کے لیے ووٹنگ کا آغاز ہوگیا

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی )ایوارڈز میں ووٹنگ کے مرحلے کا آغاز کر دیاگیا ہے اور پہلے مرحلے میں شائقین کرکٹر آف دی ایئر کا انتخاب کریں گے۔ پاکستان کے دو کرکٹرز اس دوڑ میں شامل ہیں۔

آئی سی سی کرکٹرآف دی ائیر ایوارڈ کے لیے ووٹنگ کا آغاز کردیاگیا ہے، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی ویب سائٹ پر اپنے پسندیدہ کرکٹر کو سرگیری فیلڈ سوبرز ٹرافی کےلیے چنا جاسکتاہے۔کرکٹر آف دی ائیر ایوارڈ کے لیے چار نامزدگیاں کی گئی ہیں، ان میں دو پاکستانی کرکٹرز فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی اور وکٹ کیپر محمد رضوان قابل ذکر ہیں، انگلینڈ کے جو روٹ اورنیوزی لینڈ کے کین ویلیمسن بھی اس کیٹگری کا حصہ ہیں۔ سب سے زیادہ ووٹ پانے والے کرکٹر کو ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔

