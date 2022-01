انگلش فاسٹ بولر جیمز اینڈرسن نے منفرد اعزاز حاصل کرلیا

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن)انگلش فاسٹ بولر جیمز اینڈرسن سب سے زیادہ ٹیسٹ میچز کھیلنے والے دوسرے کھلاڑی بن گئے۔دائیں ہاتھ کے باولر نے یہ سنگ میل ایشز سیریز کے چوتھے ٹیسٹ میچ میں عبور کیا، وہ اپنے کیرئیر کا 169 واں ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔

واضح رہے کہ سب سے زیادہ ٹیسٹ میچز کھیلنےکا ریکارڈ بھارت کےسچن ٹنڈولکر کے پاس ہے جنہوں نے اپنے طویل کیریئر میں 200 ٹیسٹ میچز کھیلے۔یاد رہے کہ جیمز ایڈرسن ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے فاسٹ بولر بھی ہیں، وہ اب تک 169 ٹیسٹ میچز میں 640 وکٹیں لے چکے ہیں۔

