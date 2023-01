شاہ رخ خان نے ریٹائرمنٹ کے مشورے پر صارف کو کرارا جواب دے دیا

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ کے کنگ شاہ رُخ خان نے گزشتہ روز ٹوئٹر پر مداحو ں اور ٹوئٹر صارفین کے ساتھ سوال جواب کا ایک سیشن رکھا ۔جہاں کنگ خان نے ریٹائرمنٹ کے مشورے پر صارف کو کرارا جواب دے دیا۔

تفصیلات کے مطابق بالی ووڈانڈسٹری کے سپرسٹار آج کل سوشل میڈیا پر کافی متحرک ہیں، وہ وقتاً فوقتاً اپنے مداحوں کے ساتھ گفتگو کا سیشن رکھتے رہتے ہیں۔شاہ رخ خان نے بھی گزشتہ روز اپنے مداحوں کے ساتھ سوال جواب کا ایک سیشن رکھا ۔جہاں انہوں نے مداحوں کو پہلےہی بتا دیا کہ" وہ صرف تفریحی جواب دیں گے اور نئے سال کا آغاز کسی سنجیدہ بات سے نہیں کریں گے"۔

سوال جواب کہ اس سیشن میں جہاں صارفین نے اداکار کیلئے اپنی محبت کا اظہارکیا وہیں کئی ناقدین نے انہیں منع کرنے کے باوجود تنقید کا نشانہ بنایا۔ایک ٹوئٹر صارف نے تنقید کرتے ہوئے شاہ رُخ خان کو ریٹائرمنٹ لینے کا مشورہ دیتے ہوئےلکھا کہ "پٹھان پہلے ہی تباہی پر ہے، ریٹائرمنٹ لے لو"۔جس پر کنگ خان نےصارف کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئےجواب دیا کہ "بیٹا بڑوں سے ایسے بات نہیں کرتے"۔

ایک صارف نے سوال کیا کہ آپ ایک مہینے میں کتنا کما لیتے ہیں جس پر کنگ خان کا کہنا تھا کہ" ہر دن پیار بےشمار کماتا ہوں"۔

ایک ٹوئٹر صارف نے دیپیکا پڈوکون کے بارے میں بھی سوال کیا کہ "دیپیکا کے بارے میں ایک لفظ بولیں"، جس پر اداکار کا کہنا تھا کہ "دیپیکا بہت اچھی ہیں وہ ناقابلِ یقین ہیں"۔

She is so nice it’s unbelievable… https://t.co/M8p3QsXtW6