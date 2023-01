پارٹی میں اہم عہدہ ملنے کے فوری بعد مریم نواز والد نوازشریف کے ہمراہ سویٹزر لینڈ کیوں چلی گئیں؟ تفصیل سامنے آ گئی

اسلام آباد (ویب ڈیسک) وفاقی وزیر اطلاعات وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ سینیئر نائب صدر مسلم لیگ ن مریم نواز لندن سے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا روانہ ہوگئی ہیں۔

مریم اورنگزیب نے بتایا کہ مریم نواز سرجری کے سلسلے میں جنیوا روانہ ہوئیں، قائد مسلم لیگ ن نواز شریف بھی مریم نواز کے ہمراہ ہیں، مریم نوازجنوری کے تیسرے ہفتے میں پاکستان واپس آئیں گی۔مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ وطن واپسی پر مریم نواز بطور پارٹی چیف آرگنائزر نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گی۔

PMLN Senior Vice President @MaryamNSharif has departed for Geneva today from London for her surgery. Quaid PMLN @NawazSharifMNS is accompanying her. She will return to Pakistan in the 3rd week of January to assume her new responsibilities as Chief Organizer, Insha’Allah