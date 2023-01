2023 میں کون سی بالی ووڈ فلمیں کس تاریخ کو ریلیز ہوں گی ؟،جانیے

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ فلموں کے دیوانوں کیلئے یہ سال بہترین ثابت ہو گا کیونکہ اس سال ٹاپ کے بھارتی ہیروز کی فلمیں ریلیز ہونے جا رہی ہیں، ان میں شاہ رخ خان ، سلمان خان ،رنویر سنگھ اور رنبیر کپور سمیت دیگر بڑی سکرین کے ستاروں کی فلیمیں ریلیز ہونے جا رہی ہیں،اس لیے اپنے پسندیدہ ستاروں کو دیکھنے کے لیے اپنے کیلنڈرز میں تاریخوں کو محفوظ کر لیں۔

تفصیلات کے مطابق 2023 میں کچھ مشہور بالی ووڈ فلمیں جیسے "مشن مجنو"، اور" چکڑا ایکسپریس" او ٹی ٹی پلیٹ فارمز پر ریلیز ہوں گی، وہیں ہندی سنیما کی بہت سی فلمیں سینما گھروں میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں ، لہذا، اپنی پسندیدہ فلموں کو دیکھنے کے لیے نیچے دی گئی تاریخوں کو محفوظ کرلیں۔

امسال کے جاری مہینے جنوری کی بات کی جائے تو اس میں فلم "کتے" ریلیز ہونے جار ہی ہے جو کہ بالی ووڈ کے مشہور فلمساز وشال بھردواج کے بیٹے آسمان بھردواج کی ہدایتکاری میں بننے والی کامیڈی تھرلر فلم ہے جس میں ارجن کپور، تبو اور نصیر الدین شاہ نے اہم کردار ادا کیے ہیں, جبکہ رادھیکا مدن، کونکنا سین شرما، کمود مشرا، اور شاردول بھردواج مضمون نگاری میں معاون کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ فلم 13 جنوری 2023 کو تھیٹر میں ریلیز ہونے والی ہے۔

2. پٹھان

بالی ووڈ سپر سٹار شاہ رخ خان 4 سال کے بعد" پٹھان "فلم ذریعے واپسی کر رہے ہیں۔ سدھارتھ آنند کی ہدایتکاری میں بننے والی" پٹھان" 25 جنوری کو سینما گھروں میں ریلیز ہوگی۔ اس ایکشن فلم میں مقبول اداکار شاہ رخ خان، دیپیکا پڈوکون، اور جان ابراہیم نے اہم کردار ادا کیے ہیں۔ اب تک، فلم کے دو گانے "بےشرم رنگ" اور "جھوم "جو ریلیز ہو چکے ہیں، جس نے شوبز کی دنیا میں ایک مثبت گونج پیدا کی ہے۔

Celebrate #Pathaan with #YRF50 only at a big screen near you on 25th January, 2023. Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. @deepikapadukone | @TheJohnAbraham | #SiddharthAnand | @yrf pic.twitter.com/VGAzfp152s

فروری میں بالی ووڈ کے ابھرتے ہوئے اداکار کارتک آریان اور کریتی سینن نے فلم "شہزادہ "میں مرکزی کرداروں میں اداکاری کے جوہر دیکھائیں ہیں۔ شہزادہ ایک آنے والی ایکشن ڈرامہ فلم ہے جس کی تحریر اور ہدایت کاری روہت دھون نے کی ہے۔ یہ فلم 10 فروری کو سینما گھروں کی زینت بننے والی ہے۔ یہ فلم 2020 کی تیلگو فلم الا ویکنتھا پورمولو کا ریمیک ہے جس میں اللو ارجن نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ اب تک فلم کا صرف ٹیزر ہی ریلیز ہوا ہے اور شائقین سینما گھروں میں فلم دیکھنے کے لیے بے صبری سے منتظر ہیں۔

4. سیلفی

فلم "سیلفی" 2019 کی ملیالم زبان کی کامیڈی ڈرائیونگ لائسنس ہے۔ فلم کے ہدایت کار راج مہتا ہیں۔ اس کامیڈی ڈرامہ فلم میں اکشے کمار اور عمران ہاشمی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ریلیز کی صحیح تاریخ ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ تاہم،میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ رواں سال 24 فروری کو ریلیز ہونے والی ہے۔

مارچ میں آشیما چھیبر کی ہدایتکاری میں بننے والی "مسز چٹرجی بمقابلہ ناروے" ریلیز ہونے جا رہی ہے، فلم میں رانی مکھرجی نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ حال ہی میں، فلم کے بنانے والوں نے فلم کی پہلی جھلک شیئر کی ہے۔ جسے بہت سے نیٹیزنز نے پسند کیا۔

MRS CHATTERJEE VS NORWAY on MARCH 3 - The much-awaited RANI MUKERJI starrer, #MrsChatterjeeVsNorway is set to release on March 3,2023. It's directed by #AshimaChibber and is based on an incredible true story. Produced by Zee Studios and Emmay Entertainment! pic.twitter.com/NQUQEZxQ48