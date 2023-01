نیو یارک پولیس کے اہلکار کا 14 سالہ طالبہ پر تشدد، ویڈیو وائرل ہونے پر معطل کردیا گیا

نیو یارک (ڈیلی پاکستان آن لائن) ایک پولیس اہلکار کو اس وقت معطل کر دیا گیا جب ایک ویڈیو میں اسے سٹیٹن آئی لینڈ پر سکول کی لڑائی کے بعد ایک 14 سالہ لڑکی کے سر پر مکے مارتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ نیو یارک پوسٹ کے مطابق افسر جس کی شناخت نکولس سکالزو کے نام سے ہوئی ہے، کو بغیر تنخواہ کے معطل کر دیا گیا ہے اور میئر ایرک ایڈمز نے اس واقعے پر سخت تنقید کی ہے۔ میئر نے بعد میں ایک عوامی تقریب میں کہا 'میں نے ویڈیو میں جو کچھ دیکھا اس سے خوش نہیں ہوں۔' وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ افسر 14 سالہ بچی کو سر پر ضربیں لگا کر دھکیلتا رہتا ہے۔ دوسرے طالب علم لڑکی کو بچانے کے لیے مداخلت کرنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں لیکن ان کی کوششیں رائیگاں جاتی ہیں۔

یہ واقعہ منگل کو 2.45 پر پیش آیا۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے نیویارک پولیس ڈیپارٹمنٹ کے ترجمان کے حوالے سے پوسٹ نے کہا، ''دو لڑکیوں کے درمیان لڑائی ہوئی تھی۔ ہم نے مداخلت کرنے کی کوشش کی اور ایسا لگتا ہے کہ کسی لڑکی نے ہمیں مداخلت کرنے سے روکنے کی کوشش کی۔'

متاثرہ لڑکی نے نیو یارک پوسٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیس والے ہر کسی کو گرفتار کر رہے تھے، انہوں نے میری بہن کو بھی ہتھکڑیاں لگائیں، میں بیچ میں کودی ، میں نے پولیس والے کو دو مکے رسید کیے جب کہ اس نے مجھے 11 مکے مارے ۔

The NYPD cop who repeatedly punched this 14-year-old girl is Nicholas J. Scalzo.

He has six CCRB complaints against him since 2009. Four involved a person who was Black and one a Hispanic person. #NYPD #PoliceBrutality #Racists #Scum pic.twitter.com/7fM6qaGanc