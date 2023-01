جب نطشے نے اپنی کتاب ”انسانیت، اے انسانیت“(Human, All Too Human / 1878)مکمل کی جب نطشے نے اپنی کتاب ”انسانیت، اے انسانیت“(Human, All Too Human / 1878)مکمل کی

تحریر: ظفر سپل قسط:83 نطشے کی کتاب مکمل ہو گئی، اس کا خیال تھا کہ اس کے خیالات سے انقلاب برپا ہو جائے گا،مگر ہوا یہ کہ کوئی ناشر اسکی کتاب شائع کرنے پر آمادہ نہ ہوا اور اس نے اس کتاب کے مختلف ابواب، مختلف جرائد کو اشاعت کے لیے بھیج دئیے۔ مگر بعد میں اس کتاب کے مسودے کو واگنر کے ناشر کو بھیج دیا اور بالآخر کتاب 1871ءکے آخری دنوں میں بازار میں آگئی۔ نطشے نے اس کتاب کا پہلا نسخہ اپنے گرو واگنر کی خدمت میںبھیجا۔ اس نے فوراً ہی اپنی مختصر رائے لکھ کر بھیج دی "پیارے دوست! میں نے تمہاری کتاب سے زیادہ عمدہ کوئی اور کتاب نہیں پڑھی"؟ کوسیما نے بھی اپنی رائے نطشے کو بھیجی "واہ، کیا کتاب ہے۔ کتنی خوبصورت،کتنی گہری،کتنی گستاخ" واگنر کی داشتہ کوسیما، خوبصورت کوسیما جو دبے پاؤں نطشے کے دل میں بھی اتر گئی تھی اور جس کے لیے نطشے دل میں آرزو رکھتا تھا، مگر اظہار کا حوصلہ نہ پاتا تھا۔ انہی دنوں واگنر خاندان نے تربچن کو چھوڑا اور ایک چھوٹے سے جرمن قصبے "بے رتھ"(Bayreuth)میں آ کر آباد ہو گیا، جو اس وقت اہم ثقافتی مرکز بن چکا تھا۔ حالات بدل چکے تھے، جگہ جگہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، لوگوں نے جتنا ظلم سہنا تھا سہ لیا تھا نطشے باسل یونیورسٹی میں تدریسی سرگرمیوں میں مصروف تھا، مگر اس کی بیماری اس کو کسی پل چین نہ لینے دیتی تھی۔ خاص طور پر سر کا درد شدت اختیار کرتا تو وہ بے بس ہو جاتا اور اس کے کئی دن بستر پر گزر جاتے۔ اس عالم میں اس نے سوچا یونیورسٹی سے ایک سال کی رخصت لی جائے تاکہ تدریسی ذمہ داریوں سے آزاد ہو کر وہ اپنے علاج پر توجہ دے سکے۔ اس نے رخصت تو لے لی، مگر ایک سال گزرنے کے بعد بھی اس میںہمت نہیں تھی کہ دوبارہ یونیورسٹی جوائن کر سکے۔ آخرکار اسے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کرنا پڑا۔ یہ 1879ءکی بات ہے اس نے پانچ چھ سال ہی یونیورسٹی میں گزارے ہوں گے، مگر یونیورسٹی نے مہربانی کا برتاؤ کیا اور اس کے لئے تین ہزار فرانک سالانہ کی پینشن مقرر کر دی،جو اسے تادم آخر باقاعدگی سے ملتی رہی۔ یونیورسٹی ہی کے زمانے میں اس کے دو دوست بنے۔ ایک تو مشہور و معروف پیٹر گاسٹ (Peter Gast) ہے (اس کا نام تو کچھ اور تھا،پیٹر گاسٹ، نطشے کا پیار سے دیا ہوا نام ہے) اور دوسرا پال رے(Paul Ree)۔ یہ وہی پال رےہے جو بعد میں نطشے کی اکلوتی داستانِ محبت میں اس کا رقیب بنا۔ کتاہو یا انسان جو اطاعت نہیں کر سکتا وہ وفادار نہیں ہو سکتا باسل یونیورسٹی سے ریٹائرمنٹ کے بعد نطشے اپنی صحت کی بہتری کے لیے ساز گارمقام کی تلاش میں کہاںکہاں نہیں گیا ۔ اٹلی، فرانس، سوئٹزرلینڈ۔ مگر صحت تھی کہ ٹھیک ہو کر نہیں دے رہی تھی، مگر یہ الگ داستان ہے کہ اس کے خیالات کا طلاطم اپنی پوری صحت کے ساتھ اپنے معجزے دکھا رہا تھا۔ انہی دنوں اس نے اپنی کتاب "انسانیت، اے انسانیت"(Human, All Too Human / 1878)مکمل کی۔ یہ کتاب اسکے اقوال اور کہاوتوں پر مشتمل ہے اور اس کا خیال تھا کہ اسے پسند کیا جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بہت کم لوگوں نے یہ کتاب خریدی اور جنہوں نے اسے خریدا، ان میں سے بھی کم لوگوں نے اسے پڑھا۔ اوزاروں کے مجموعے خود کیا بتاتے ہیں؟ خیر، ان دنوںاس کی صحت مزید بگڑتی جا رہی تھی، سردرد جان لیوا ہوتا جا رہا تھا۔ آنکھیں بہت کمزور ہو گئیں تھیں، گویا وہ نیم اندھا ہو چکا تھا۔ اس کی صحت اس قدر بگڑ گئی کہ مکمل طور پر بستر سے لگ گیا اور اس کے ڈاکٹر بھی کسی قدر مایوس ہو گئے۔ اس بات کی خبر جب اس کی بہن ایلزبتھ کو ہوئی، تو وہ آخر بہن تھی، بھاگی ہوئی آئی اور بھائی کی تیمارداری میں لگ گئی۔ ادھر نطشے تھا کہ اسے اپنی موت کا پورا یقین ہو چکا تھا۔اس نے اپنی بہن سے کہا: "دیکھو ایلزبتھ! وعدہ کرو صرف میرے دوستوںکو میرے مردہ جسم کے نزدیک آنے دو گی۔۔۔اور ہاں یاد رکھو۔ کسی پادری کو میری لاش کے قریب آنے اور ریاکاری کے الفاظ ادا کرنے کی ہرگز اجازت نہ دینا۔ خیال رکھنا کہ میری تدفین ایک پکے کافر کی طرح ہو۔ کوئی جھوٹ وہاں نہ بولا جائے" نوجوان کا 78 سالہ بزرگ پر حملہ، کان اور چہرہ چبا ڈالا، کھوپڑی نظر آنے لگی مگر بہن کی محبت اور تیمارداری نے اس کی موت کو شکست دے دی ۔ وہ اسے کسی صحت افزاءعلاقے میں لے گئی۔ اس کی صحت بحال ہونے لگی اور وہ اپنی ماں کے پاس نومبرگ آگیا۔ اس نے ایک دوست کو لکھا: "جب موت نزدیک آتی ہے تو انسان اپنی ماں اور بچپن کی یادگاروں کے قریب رہنا چاہتا ہے"(جاری ہے )