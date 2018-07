جاپانی ٹیم نے فٹ بال ورلڈکپ سے باہر ہونے کے بعد اپنے لاکر روم میں ایسا کام کر دیا کہ پوری دنیا کیلئے مثال قائم کر دی، ایسا کیا کام کیا اور کاغذ پر کیا لکھ کر گئے؟ جان کر آپ بھی ان کے جذبے کو سلام پیش کریں گے

ماسکو (ڈیلی پاکستان آن لائن) فٹ بال ورلڈکپ روس میں اپنی تمام تر رنگینیوں کیساتھ جاری ہے اور ٹورنامنٹ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔فٹ پاتھ پر بیٹھا فقیر، ایک لڑکی ہر روز اس کے پاس سے گزرتی تھی، پھر ایک دن فقیر نے ایک کاغذ پکڑا دیا، اسے پڑھ کر دنگ رہ گئی، اس میں کیا لکھا تھا؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے

دفاعی چیمپین جرمنی، پرتگال اور ارجنٹائن سمیت کئی بڑی ٹیمیں باہر ہو چکی ہیں جبکہ جاپان کی ٹیم بھی ناک آﺅٹ مرحلے میں ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی مگر جاتے ہوئے ایسا کام کر دیا کہ پوری دنیا کیلئے مثال قائم کر دی ہے اور یقینا جان کر آپ بھی ان کے جذبے کو سلام پیش کریں گے۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جاپانی ٹیم کا ناک آﺅٹ مرحلے میں بیلجیم سے مقابلہ ہوا جس میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور یوں ٹورنامنٹ میں اس کا سفر بھی اختتام پذیر ہو گیا لیکن جاپانی کھلاڑیوں نے سٹیڈیم سے جانے سے پہلے اپنے لاکر روم کو شیشے کی طرح صاف کر دیا اور ساتھ ہی کاغذ پر روسی زبان میں ”شکریہ“ لکھ کر رکھ دیا۔

جاپان کی جانب سے دوسری مرتبہ صفائی کے معاملے پر ایسا جذبہ دیکھنے کو ملا ہے اس سے قبل اسی ٹورنامنٹ میں جاپان کے مداحوں نے اپنی ٹیم کی جیت کے بعد سٹیڈیم میں سیٹوں کی صفائی شروع کر دی جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی اور پوری دنیا میں جاپانی مداحوں کے اس اقدام کو سراہا گیا۔

This is my favourite moment of the World Cup so far; Japan fans picking up litter after their victory vs Columbia. The lessons in life we can take from the game. Why I support ???????? #class✅#respect✅#WorldCup pic.twitter.com/FyYLhAGDbi