پی ٹی آئی کے اہم ترین رہنما کورونا سے صحتیاب ہوگئے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی خرم شیر زمان کورونا وائرس کو شکست دینے میں کامیاب ہوگئے۔

خرم شیر زمان نے ٹوئٹر پر ایک پیغام میں بتایا کہ وہ کورونا وائرس سے صحتیاب ہوگئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 4 ہفتے تک اس وبا کا مقابلہ کرتے رہے ہیں۔ خرم شیر زمان نے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کی صحتیابی کیلئے دعائیں کیں۔

Alhumdulillah finally after 4 weeks I've been tested negative for COVID-19. Thanks to all those who prayed for my good health. InnshaAllah will soon be donating Plasma.