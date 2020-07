کیا مافیا چلانے والے لوگ ریاست سے زیادہ طاقتور ہیں؟ معروف اداکار کا وزیراعظم سے سوال

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار اعجاز اسلم نے ملک بھر میں بڑھتی لوڈشیڈنگ سے تنگ آکر وزیراعظم عمران خان سے ایک اہم سوال کیا ہے کہ کیا مافیا چلانے والے لوگ ریاست سے زیادہ طاقتور ہیں؟مائیکر و بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر اعجاز اسلم نے اپنے ٹوئٹ میں وزیراعظم عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ ’میرے معزز وزیراعظم صاحب میرا آپ سے بس ایک سادہ سا سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی اتھارٹی یا ادارہ ہے جو ہمیں کے الیکٹرک کے اس مافیا سے چھٹکارا دلواسکے جو سالوں سے چلتا آرہا ہے؟‘

Dear pm @ImranKhanPTI just a simple question.. is there any authority who can get rid of K ELECTRIC and the mafia running it for years ?Who are the people behind this messed up organization.. we have grown up seeing their atrocities on people .. are they more powerful than state