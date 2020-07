مہوش حیات کو لاک ڈاﺅن کے دوران یاد ستانے لگی مگر کس کی ؟

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان فلم و ٹی وی انڈسٹری کی معروف اداکارہ و تمغہ امتیاز مہوش حیات کو لاک ڈاﺅن کے دوران ایئر پورٹس اور سفر کی یاد ستانے لگی ہے۔عالمی وبا کورونا وائرس کے پیش نظر دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی لاک ڈاﺅن جاری ہے جس کی وجہ سے عام لوگوں سمیت پاکستانی فنکار بھی اپنے گھروں میں محصور ہوکر رہ گئے ہیں اور اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتے نظر آرہے ہیں۔اِن فنکاروں میں مہوش حیات بھی شامل ہیں جنہوں نے لاک ڈاﺅن کے دوران اپنے ماضی کے قیمتی دنوں کو یاد کرتے ہوئے اپنا ایک خصوصی پیغام جاری کیا ہے۔

Throwback to travelling, airports, great hair days and Starbucks ! ????♥ My restless free spirit is missing it all !????

Which destination would you choose to go to after the flights resume ? #Wanderlust pic.twitter.com/aEWEdMP87U