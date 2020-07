نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن) ہمسائیہ ملک بھارت میں کورونا وائرس بے قابو ہوگیا جہاں مسلسل دوسرے روز کورونا مریضوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔

تفصیلات کے مطابق بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 24850 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اعدادو شمار کے مطابق نئے مریضوں کے اضافے کے ساتھ ملک بھرمیں کووڈ 19سے متاثرہ افراد کی تعداد 6لاکھ 73ہزار 165ہوگئی ہے۔

گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس کے باعث مزید 613 اموات کی بھی تصدیق کی گئی ہے۔

رپورٹ کے مطابق کورونا کے باعث اب تک19زار628 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں جب کہ 4لاکھ 9ہزار82صحتیاب ہوکر گھروں کو جاچکے ہیں۔

ملک بھرمیں فعال کیسز کی تعداد 244,814 ہے۔

خیال رہے گزشتہ روز بھارت میں 22ہزار سے زائد کیسزسامنے آئے تھے جب کہ 442 افراد کی ہلاکت رپورٹ ہوئی تھی۔ بھارت امریکہ، برازیل اور روس کے بعد سب سے زیادہ کیسز والا چوتھا بڑا ملک ہے۔

ماہرین نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مون سون کے حالیہ سیزن میں کورونا سے نمٹنے کی کارروائیاں متاثر ہوسکتی ہیں جس سے ملک بھرمیں یہ وبا مزید تباہ کاریاں مچا سکتی ہے۔

اطلاعات کے مطابق بھارت کی کئی ریاستوں نے لاک ڈاؤن میں نرمی کے فیصلوں کو یا واپس لے لیا ہے یا ان پر عملدرآمد ملتوی کر دیا ہے۔

#CoronaVirusUpdates:#COVID19 testing status update:@ICMRDELHI stated that 97,89,066 samples tested up to July 04, 2020

02,48,934 sample tested on July 04, 2020

02,48,934 sample tested on July 04, 2020#IndiaFightsCorona #StaySafe #IndiaWillWin pic.twitter.com/YDjXZqvolr