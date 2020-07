مودی کی "منا بھائی ایم بی بی ایس" بننے کی کوشش ناکام

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) منا بھائی ایم بی بی ایس بالی ووڈ کی وہ یاد گار فلم ہے جس نے سرحد کے دونوں جانب بالی ووڈ کے مداحوں کے دل موہ لیے۔

جنہوں نے یہ فلم دیکھی ہے انہیں یاد ہوگا کہ اس فلم کے بہترین مناظر میں ایک منظر جرائم کے اڈے کو ہسپتال میں بدلنے کا تھا ، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب فلم میں ایک ڈان کا کردار نبھانے والے سنجے دت اپنے والد کے خوف سے اڈے کو ہسپتال میں بدل دیتے ہیں تاکہ یہ ظاہر کرسکیں کہ وہ ایک حقیقی ڈاکٹر ہیں۔

اس سین سے شاید بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھی بے حد متاثرہیں جنہوں نے دور دراز ہمالیہ ریجن میں نہ صرف جعلی ہسپتال بنوا دیا بلکہ اس میں دھڑلے سے فوٹو شوٹ بھی کروایا۔ یہاں یہ سمجھنامشکل ہے کہ مودی جی نے کس کے خوف سے ایسا کیا ہوگا۔

فلم کے ہسپتال میں ہسپتال میں لازم اشیا کا خیال رکھا گیا لیکن بی جے پی فار انڈیا اور دیگر سرکاری سوشل میڈیا اکاونٹس پر شیئر کی گئی تصاویر میں دیکھا جاسکتا ہے کہ مودی جس ہسپتال میں کھڑے ہیں وہاں نہ تو کوئی ڈاکٹر ہے، نہ نرس نہ ہی وینٹی لیٹراور نہ ہی کوئی دیگر طبی آلات مزید ستم یہ کہ وہاں موجود بڑا سا پرجیکٹر ظاہر کررہا ہے کہ یہ کوئی کانفرنس روم ہے۔

مودی سرکارکی اس کوشش کو منا بھائی فلم کے اس سین جتنا بھی مہلت نہ مل سکی اور سوشل میڈیا صارفین نے ان کی جعلی تیمار داریاں پکڑ لیں ، بس پھر کیا تھا سوشل میڈیا پرہیش ٹیگ ’منا بھائی ایم بی بی ایس‘ بھی ٹرینڈ کرنے لگا۔ جہاں ' زخمی' جوانوں کو رکھا گیا ہے اس جگہ پر سوال اٹھاتے ہوئے سوشل میڈیا پر بہت سے لوگوں نے وزیر اعظم مودی کی فوجیوں کے ساتھ اس ملاقات کو ’فوٹو اوپ‘ یعنی صرف تصاویر کے غرض سے کیے جانے والے دورہ قرار دیا ہے۔

Interacting with our brave Jawans, who do everything to protect our nation. https://t.co/704f7Q9Fu4

نریندر مودی کی لداخ میں زخمیوں کی عیادت کرنے کی تصاویر صارفین کو ماضی میں لے گئیں اور وہ اس جعلی ہسپتال اور مریضوں کو یاد کرنے لگے جو منا بھائی کے دوستوں نے مل کر ان کے لیے بنایا تھا۔

وزیر اعظم کی ایک تصویر کو ٹویٹ کرتے ہوئے سیکولر انڈین 72 نامی صارف نے لکھا: ’نہ دواؤں کی ٹیبل ہے، نہ ڈاکٹر، نہ مرہم، نہ کوئی مریض سو رہا ہے، نہ کسی کو ڈرپ لگی ہے، نہ آکسیجن سیلنڈر ہے، نہ ہی وینٹیلیٹر۔’ایسا لگتا ہے کہ یہ منا بھائی ایم بی بی ایس کا کوئی سین ہے۔‘

Seems like another scene of #MunnaBhaiMBBS pic.twitter.com/oAuJH9PVJs

ڈاکٹر جوالا جی نامی ایک صارف نے بھی اس تصویر کو پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ایک اصلی ڈاکٹر بتا رہی ہے کہ یہاں کیا کیا نہیں ہے۔

’مریضوں کا آئی ڈی بینڈ نہیں ہیں، پلس آکسی میٹر نہیں ہیں۔ ای سی جی کے تار نہیں ہیں۔ مانیٹر نہیں ہیں۔ آئی وی کینولا نہیں ہے۔ ایمرجنسی کریش کارٹ نہیں ہے۔ اور بھی بہت کچھ۔ نہ ہی کوئی ڈاکٹر مریض کی کیفیت بتا رہا ہے۔ اس طرح کے تصاویر بنانے سے قبل کسی ڈاکٹر کی خدمات ہی حاصل کر لیتے۔‘

جیجو جوزف نامی صارف نے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ اور نریندر مودی کی تصویروں کا کولاج بنا کر ٹویٹ کیا اور لکھا: ’سچ کا ہسپتال بمقابلہ پی آر ایکسرسائز۔‘ان تصویروں میں ایک طرف نریندر مودی لیہہ میں فوجیوں سے مل رہے ہیں۔ دوسری تصاویر میں سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ ایک ہسپتال میں داخل لوگوں سے مل رہے ہیں۔

انجلی شرما نے لکھا کہ ایک پرتشدد جدوجہد کا اس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہم کچھ دن پہلے ہی 20 جوانوں کو کھو چکے ہیں۔

’لیکن یہاں کچھ تصاویر کے لیے ہسپتال کا نقلی سیٹ اپ تیار کروایا گيا ہے اور کچھ کرائے کے اداکاروں کو وہاں بٹھا دیا گيا۔ ایک دن سچ سامنے آئے گا۔‘

How can someone be so shameless?

To make mockery out of a brutal clash?

A few days back only we lost 20 Soldiers..

How thick skinned is this guy to make a fake setup of hospital & hire actors to sit as props just for a few photos?

The truth will come out someday.#MunnaBhaiMBBS pic.twitter.com/1NA7F085yA