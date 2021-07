شاہ رخ خان نے عالیہ بھٹ سے انوکھی خواہش کا اظہار کردیا، اداکارہ کا جواب بھی آگیا

نیودہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن)معروف بالی ووڈ ہیرو شاہ رخ نے عالیہ بھٹ سے درخواست کی ہے کہ وہ ان کو اپنے پراجیکٹ میں سائن کریں۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر عالیہ بھٹ نے اپنی پروڈکشن میں بننے والی پہلی فلم کا ایک سین شیئر کیا تھا،جس کو کوٹ کرتے ہوئے شاہ رخ خان نے لکھا کہ پلیز اس کے بعد اپنی اگلی پروڈکشن کے لیے مجھے سائن کریں،میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں وقت پر آؤ گا اور میرا رویہ پروفیشنل ہوگا۔

After this production please sign me up for your next home production little one. I will come in time for the shoot and be very professional..promise! https://t.co/rXzha7LmZR