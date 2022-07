مس مارول میں ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم پر نئی بحث شروع، ہدایتکار شرمین عبید چنائے کا ردعمل سامنے آگیا مس مارول میں ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم پر نئی بحث شروع، ہدایتکار شرمین ...

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن) ویب سیریز مس مارول کی چوتھی قسط میں پاکستان اور ہندوستان کے تنازع پر مبنی کچھ سین دکھانے پر سوشل میڈیا پر نئی بحث شروع ہو گئی جس پر سیریز کی ہدایتکارہ شرمین عبید چنائے کا ردعمل بھی سامنے آگیا۔

تفصیلات کے مطابق حال ہی میں ویب سیریز کی چوتھی قسط میں پاکستانی اداکارہ ثمینہ احمد کو کمالہ خان کی نانی کے طور پر دکھایا گیا ہے اور وہ انہیں اپنے آباؤ اجداد کی کہانی بھی سناتی دکھائی دیتی ہیں۔ویب سیریز کے اس سین میں کمالا اپنی دادی سے کہتی ہے کہ میرا پاسپورٹ پاکستانی ہے مگرمیری جڑیں ہندوستان میں ہیں جس کے جواب میں اس کی دادی کہتی ہیں کہ اور اِن سب کے درمیان خون اور درد سے نشان زدہ ایک سرحد ہے، وہ کمالہ خان کو مزید کہتی ہیں کہ وہاں کے لوگ خطے سے فرار ہونے والے کچھ بوڑھے انگریزوں کی سوچ کے مطابق اپنی اپنی شناخت کروا رہے ہیں۔

ویب سیریز کے اس سین میں پاکستان اور بھارت کے تنازع کو دکھانے پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سےملے جلے ردعمل دیے جا رہےہیں۔

I will raise my kids and grandkids with strong sense of 2 Nation theory & ????????Ideology. Will pour down their chests the pre independence stories my nani narrated to me.We can't let #MsMarvel to teach our new generation the Indian g@rbage prōpàgánda narrative (forced partition). pic.twitter.com/VIgq9Tee5V بھارتی ہم جنس پرست جوڑے نے شادی کرلی — Urvā Ākrām ???????????? (@UrvaAK_) June 29, 2022

اس حوالے سےویب سیریز مس مارول کی ہدایتکارہ شرمین عبید چنائے نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں اپنی دادی سے 1947 کی کہانیاں سنتے ہوئے بڑی ہوئی ہوں اور جب میں تقسیم ہندوستان کے موضوع کے بارے میں سوچ رہی تھی تو میں چاہتی تھی کہ کملا کی اس گفتگو میں حقیقی احساس محسوس ہوا اور میں تلخ یادوں کے ذریعے دیکھنے والوں کو 1947 میں واپس لے جانا چاہتی تھی۔

ہالی ووڈ میں ایسے موضوع کے حوالے سے سوال پر شرمین عبید چنائے نے کہا کہ میں 12 سالوں سے تقسیم بر صغیر کی زبانی تاریخ جمع کر رہی ہوں لہذا میں اس دنیا کو اچھی طرح جانتی ہوں ،میرے نزدیک 1947 آپ کے گھر کو چھوڑنے کے حوالے سے بہت کچھ تھا۔

انہوں نے کہا کہ 1947 کے متاثرین اپنے گھر کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ میں آپ کو یاد کروں گا , میں سفر کرنے کے لیے بہت بوڑھا ہوں, کیا ہم اس آخری ٹرین تک پہنچائیں گے؟، ان الفاظ سے ایسا ہی لگتا ہے جیسے آپ کا اپنا گھر چھوڑنا اور یہ نہیں معلوم کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ تقسیم ایک مشکل موضوع ہے، یہ ایسا موضوع نہیں ہے جسے آپ سکرین پر دیکھتے ہیں اور یہ وہ چیز نہیں ہے جسے آپ ہالی ووڈ میں دیکھتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی شخص جو اس سے گزارا ہو ، میرے لئے یہ مناظر اسے دکھانا ضروری ہیں ۔

The scenes of the partition in Ms Marvel today was so chilling and are very real. Those memories have been told through generations. I’m glad they’re not shying away from these stories pic.twitter.com/nsxO6H50KJ

واضح رہے کہ مس مارول کو امریکا سمیت دنیا بھر میں 8 جون کو ڈزنی پلس پرریلیز کیاگیا تاہم پاکستان میں مذکورہ سٹریمنگ ویب سائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اسے سینماگھروں میں دکھایاجارہا ہے۔ سیریز میں پاکستانی کینیڈین ایمان ویلانی فرنچائز کی پہلی پاکستانی اور مسلم سپر ہیرو کا کردار نبھا رہی ہیں۔

فلم کی کہانی کمالہ خان نامی پاکستانی نژاد نیوجرسی کی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو کہ منفرد صلاحیتوں کی مالک ہوتی ہیں مگر اس کا خاندان اور خاص طور پر والد اور والدہ روایتی پاکستانی ہیں، چھ اقساط پر مشتمل مارول سٹوڈیوز کی اس ٹی وی سیریزکی ہدایات شرمین عبید چنائے کے علاوہ مزید تین نامور ہدایت کارعدیل العربی، بلال فلاح اوربھارتی نژاد امریکی خاتون میرامینن نے دی ہیں۔