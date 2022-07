وہ ملک جس نے خواتین اور مرد کرکٹرز کی تنخواہیں برابر کر کے نئی مثال قائم کردی

ویلنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن)نیوزی لینڈمیں نئے معاہدے کے تحت مرد اور خواتین کرکٹر کو یکساں معاوضہ دینے والا پہلا ملک بن گیا.

تفصیلات کے مطابق نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کا اہم فیصلہ ،مردوں اور خواتین کوایک جیسا معاوضہ دیا جائے گا۔ نیوزی لینڈ کی طرف سے کئے گئے نئے معاہدے کے تحت ٹیسٹ میچ کھیلنے پر مرد اور خواتین کرکٹرز کو 10 ہزار 250 ڈالر ملیں گے۔ یہ رقم 21 لاکھ روپے سے زیادہ بنتی ہے۔ ون ڈے میچ کھیلنے پر 4 ہزار ڈالر ملیں گے۔ یہ رقم 8 لاکھ 20 ہزار روپے کے قریب بنتی ہے۔ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلنے پر 2500 ڈالر ملیں گے۔ یہ رقم 5 لاکھ روپے سے زائد بنتی ہے۔ نیوزی لینڈ میں ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے پر بھی مرد اور خواتین کرکٹرز کو برابر معاوضہ ملے گا۔

