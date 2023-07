ریحام خان کا اپنی زندگی کے اداس ترین دنوں کے حوالے سے نیا انکشاف

کراچی( ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی سابقہ اہلیہ ریحام خان نے اپنی پہلی شادی کے دنوں کو زندگی کے اداس ترین دن قرار دے دیا۔

ٹوئٹر پر ایک صارف نے ریحام خان کی شادی کی تصویر شیئر کرتے ہوئے انہیں اپنی ٹوئٹ میں ٹیگ کیا اور سوال کیا کہ یہ کب کی تصویر ہے؟جس پر ریحام خان نے ری ٹوئٹ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اس وقت 18 سال کی تھیں اور یہ ان کی زندگی کے سب سے اداس ترین دن تھے۔یہ تصویر ریحام خان کی پہلی شادی کی ہے جس میں انہیں سرخ عروسی لباس پہنے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔یاد رہے کہ ریحام خان کی پہلی شادی 1993 میں اعجاز رحمان سے ہوئی تھی تاہم 2005 میں انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ریحام کی دوسری شادی طلاق کے دس سال بعد سن 2015 میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سے ہوئی جو 10 ماہ کے مختصر عرصے کے بعد اکتوبر 2015 میں ہی ختم ہوگئی۔

ریحام نے ایک مرتبہ پھر 23 دسمبر 2022 میں شادی کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے مرزا بلال سے تیسری شادی کا اعلان کیا تھا۔ مرزا بلال ریحام سے عمر میں 13 سال چھوٹے ہیں جن کا تعلق شوبز سے ہے۔

18 yr old here

One of the saddest days of my life. https://t.co/EUyaVpA6Il