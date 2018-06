’ہم نے جمائما کے ساتھ زیادتی کی اور مجھے شرم آتی ہے کہ ۔۔۔‘ ن لیگ کے بڑے رہنما عمران خان کی سابق اہلیہ جمائما کے حق میں آگے آ گئے ، ایسی بات کہہ دی کہ عمران خان کا دل جیت لیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان مسلم لیگ ن کے سینئر رہنما بیر سٹر ظفر اللہ خان نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے عمران خان کی سابق اہلیہ جمائما خان کے ساتھ زیادتی کی ہے اور مجھے اس پر شرم آ تی ہے ۔

ن لیگی رہنما بیرسٹر ظفراللہ نے نجی ٹی وی’’ جیونیوز‘‘ کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میر ا پی ٹی آئی سے شدید اختلاف ہے لیکن ہمارے لوگوں نے جمائما کے ساتھ زیادتی کی ہے ، مجھے شرم آتی ہے ، ہم نے اس کو یہودی بنایا ، پہلی بات تو یہ کہ یہودی سے بھی شادی کرنے کی اجازت ہے ،یہ کوئی بری بات نہیں ہے ، جمائما کہتی ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کون ہوتا ہوں اسے یہودی بنانے والا ؟ میں نے اُن کی دو چیزیں ایسی دیکھیں ہیں جس کے باعث میں ان کو باوقار خاتون سمجھتاہوں،میں پاکستان کی طرف سے کہتاہوں کہ ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے ، عمران خان کا بنی گالہ کا گھر انہوں نے خریدا تھا لیکن طلاق ہو گئی ،جمائما نے سیف اللہ نیازی کو بیان حلفی دیا جو بعد میں مرے پاس آیا ، جمائما نے خان صاحب کو کہا کہ میں نے یہ بے نامی خریدا تھا ، آپ کی میری طلاق ہو گئی ہے اور یہ مجھے اپنے نام رکھنا مناسب نہیں ہے ۔ان کا کہناتھا کہ میں عمران خان پر الزام نہیں لگا رہا کہ یہ بے نامی تھا اس کا عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے۔ بیر سٹر ظفراللہ خان کا کہناتھا کہ جس سیتا وائٹ کا نام لیا جارہاہے اس کی جو بچی ہے اس کی دیکھ بھال بھی جمائما کر رہی ہیں کیونکہ سیتا اور جمائما کے والد آپس میں دوست تھے،جمائما اگر کہتی ہیں کہ وہ مسلمان ہیں تو ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور اگر وہ کہتی ہیں کہ وہ یہودی ہیں تو پھر بھی وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں ۔

