سعودی ولی عہد نے عید کا پہلا دن کہاں گزارا؟ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں

ریاض(ویب ڈیسک) سعودی عرب کے ولی عہد اور دفاعی معاملات دیکھنے والے شہزادہ محمد بن سلمان نےعید کا پہلا روز جنوبی سرحدی علاقے میں اگلے مورچوں پر تعینات فوجیوں کے ساتھ گزارا اور انہیں خراجِ تحسین پیش کیا۔

تفصیلات کے مطابق سعودی عرب سمیت خلیجی و دیگر ممالک میں مسلمانوں نے آج عید الفطر کا تہوار مذہبی جوش و خروش سے منایا اور ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔سعودی فرمانروا شاہ سلمان ، محمد بن سلمان سمیت دیگر رائل فیملی کے افراد نے مسجد الحرام میں عید کی نماز ادا کی، اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے تھے۔بعد ازاں خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان نے مسلمانوں کو عید کی مبارک باد دی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ ”خوشی کے اس موقع پر تمام خلیجی ممالک آپسی تعلقات کو بات چیت سے بیٹھ کر حل کریں تاکہ امتِ مسلمہ کو درپیش چیلنجز سے باہر نکالا جاسکے“۔

#BREAKING: #SaudiArabia’s Crown Prince #MuhammadBinSalman meets the members of the armed forces in the Southern Border region, after offering Eid prayers at the Grand Mosque in Makkah. #EidMubarak pic.twitter.com/uFgc0yTPFg