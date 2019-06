پاکستانی دفاعی بجٹ کے حوالے سے بھارتی میڈ یا کی گمراہ کن رپورٹنگ پر پاک فوج بھی میدان میں آگئی

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ جعلی بھارتی میڈیا ہمارے اندرونی دفاعی بجٹ کو توڑ مروڑ کر پیش کررہا ہے۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے کہا کہ جعلی بھارتی میڈیا ہمارے اندرونی دفاعی بجٹ کو توڑ مروڑ کر پیش کررہا ہے۔آصف غفور نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے پاکستان میں بھارتی دراندازی کی کوشش پر بھارتی پائلٹ ابھی نندن کی گرفتاری کا دن یاد دلایا اور کہا کہ مت بھولو، 27 فروری کو یہی فوج تھی اور اس کا یہی بجٹ تھا۔انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے پاس جواب دینے کی مکمل صلاحیت ہے، یاد رکھو، پاکستانی مسلح افواج کے پیچھے بجٹ نہیں بلکہ افواج کا عزم اورمتحد قوم ہے۔

Indian fake media busy spinning on our internal def budgeting choice.Don’t forget,we were the same forces with same budget on 27 Feb 19. We hv the capability & capacity to respond. Remember, it’s not budgeting, it’s resolve of force & the nation firmly standing behind its forces.