اسد عمر کی پاکستانی ٹیم سے درخواست پر فاسٹ باؤلر محمد عامر نے سابق وزیر خزانہ کو لاجواب کر دیا

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر کی جانب سے قوم کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے پاکستانی کرکٹ ٹیم سے کی جانے والی ’’عاجزانہ درخواست‘‘پر لندن میں موجود سٹار پاکستانی باؤلر محمد عامر بھی میدان میں آ گئے ہیں اور اسد عمر کو ایسا شاندار جواب دیا ہے کہ سابق وزیر خزانہ اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی پریشان ہو جائے گی۔

تفصیلات کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر سابق وزیر خزانہ اسد عمر نے ٹویٹ کے ذریعے قوم کو عید الفطر کی مبارکباد دی اور دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ سب کی رمضان کی عبادت قبول کرے، اس کے ساتھ ہی تحریک انصاف کے سینئر رہنما نے پاکستانی کرکٹ ٹیم سے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم سے خصوصی درخواست کہ اس خوشی کے ماحول کو کم سے کم چند دن ایسا ہی رہنے دے ۔اسد عمر کے اس ٹویٹ کے جواب میں لوگوں کی بڑی تعداد کمنٹس کر رہی ہے تاہم لندن میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سٹار فاسٹ باؤلر محمد عامر بھی میدان میں اترے اور انہوں نے اسد عمر کے ٹویٹ پر کمنٹ کرتے ہوئے کہا کہ’’ جی سر ہم پوری ٹرائی کریں گے ،آپ لوگ بھی ایسا کام کرنا کہ پورا پاکستان ہمیشہ خوش رہے ‘‘

محمد عامر کے اس ٹویٹ کے جواب میں اسد عمر ایک بار پھر میدان میں آئے اور کہا کہ ’’انشااللہ بڑے پلیئر بڑے سٹیج پر پرفارم کرتے ہیں ،انشا اللہ تم ایک دفعہ پھر اس ٹورنا منٹ میں اپنی کلاس پروو کرو گے ,جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ فارم عارضی اور کلاس مستقل ہے،اور انڈیا کے میچ میں کوہلی اور روہت کی وکٹیں تمہاری ہیں ‘‘۔

Inshallah. Barey player barey stage par perform kartey hain. Inshallah tum aik dafa phir iss tournament mein apni class prove karo gey.... As they say form is temporary and class is permanent.... Aur India key match mein kohli aur rohit ki wickets tumharee hain!