بیرون ملک سے مسافروں کی آمد، وفاقی حکومت نے مریضوں کو کورونا پھیلانے کی کھلی چھٹی دیدی، مجرمانہ غفلت بے نقاب

کراچی (ویب ڈیسک) کورونا وائرس کے وار جاری ہیں اور بیرون ملک سے آنیوالے پاکستانیوں کی بڑی تعداد کورونا وائرس کا شکار ہے، ایسے ہی سعودی عرب سے آئے مسافروں کی آدھی تعداد کورونا کا شکار نکلی۔

ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب نے اپنے ٹوئیٹ میں کہا ہے کہ سعودی عرب سے آنیوالی پرواز کے 123 مسافروں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوگئی ہے۔ سعودی عرب سے آنے والی فلائٹ کے ذریعے 246 مسافر کراچی پہنچے تھے۔

Out of 246 people who landed in Karachi from Saudi Arabia, 123 people have tested #COVID19 positive. Federal Govt wanted the flights to open & allow people in without tests. #SindhGovt took tests of the passengers & will now have to trace the passengers & isolate them