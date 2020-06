طیارہ حادثہ ، اداکارہ ماہرہ خان پی آئی اے پر برس پڑیں

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائن کے ایک طیارے کو گزشتہ دنوں پیش آئے حادثے پر گہرے رنج و غم اور غصے کے اظہارکا سلسلہ تاحال جاری ہے۔اس حوالے سے نامور ادکارہ ماہرہ خان برس پڑیں اور انہوں نے پی آئی اے کی غلطی کو ناقابل معافی قراردیا ہے۔

اس حوالے سے سانحے میں جاں بحق افراد کے عزیزوں کی جانب سے پی آئی اے انتظامیہ کی بدانتظامی پر بھی کڑی تنقید کی جارہی ہے۔پی کے 8303 حادثے میں جاں بحق ہونے والے زین پولانی کے ایک قریبی عزیز نے سماجی روابط کی ویب سائٹ پر پی آئی اے کی نااہلی کا پول کھول دیا ہے۔

کمیل پولانی نے اپنے ٹوئٹ میں بتایا کہ 'زین پولانی کے دو بچوں کی نماز جنازہ اور تدفین ہو گئی ہے جب کہ ان کے ایک بچے کی لاش حکام کی نااہلی کے باعث 11 دن قبل کسی اور خاندان کے سپرد کر دی گئی تھی جسے اس خاندان نے دفنا بھی دیا'۔

Zain Polani's 2 children's Janaza and Burial was done today, 1 body of child due to negligence of authorities was handed over to another family 11 days back and buried by that family. We demand strict investigation in this matter. @ImranKhanPTI @Official_PIA @murtazawahab1