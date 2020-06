" میں جلد واپس آﺅں گا اور۔۔۔" جہانگیر ترین نے قیاس آرائیاں کرنیوالوں کو واضح ...

لندن (ویب ڈیسک) پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جہانگیر خان ترین کا کہنا ہے کہ قیاس آرئیاں کرنے والے بے فکر رہیں، طبی معائنے کے لئے برطانیہ آیا ہوں، جلد واپس آو¿ں گا۔سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے ایک پیغام میں جہانگیر خان ترین نے اپنے دورہ برطانیہ پر وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ میڈیا میں میرے دورہ برطانیہ کے بارے میں قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ قیاس آرئیاں کرنے والے بے فکر رہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ان کا کہنا ہے کہ مجھے سال میں 2 بار چیک اپ کے لئے برطانیہ آنا ہوتا ہے، ان شاءاللہ معمول کا چیک اپ مکمل کر کے جلد پاکستان لوٹوں گا۔

Seeing media speculating about my trip to the UK. ????

Nothing to worry about. Since I recovered from my illness in 2014, I have to have regular biannual check ups with my Doctors in the UK.

IA will get a clean bill of health and be back soon.